Muş'ta çocuklar için "Gelişimsel Değerlendirme ve Takip Tarama Programı" başlatıldı

Muş'ta Sağlık Müdürlüğü, 3-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik "Gelişimsel Değerlendirme ve Takip Tarama Programı" başlattı.

Program kapsamında oluşturulan uzman ekip, sağlık merkezlerinde çocukların gelişimlerine yönelik tarama testi yapıyor.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Seda Nur Demir, gazetecilere, ilde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm üretmek amacıyla yeni bir proje başlattıklarını söyledi.

Amaçlarının erken çocukluk döneminde ortaya çıkabilecek gelişimsel gecikmeleri ve nörogelişimsel bozuklukları tespit etmek olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Projeyle hastaneye gelmekte zorluk yaşayan kırsal kesimdeki çocukların gelişimleri Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulayıcı çocuk gelişimcinin klinik gözlemi ile değerlendirilecek. Test sonucu hakkında aileye bilgi verilecek. Risk altındaki çocuklar için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Pilot uygulama yapıldıktan sonra proje, Muş genelinde uygulanmaya başlanacak. Bu projeyle sağlık alanındaki verimliliği arttırarak toplum sağlığının daha etkin bir şekilde korunması sağlanacak."

5 yaşındaki çocuğuna test yaptırılan Recai Argün ise, "İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri köyümüze geldi. Burada çeşitli aktivitelerde bulundular. Çocuklarımız için çok iyi oldu. Çocuklarımızın gelişimine yönelik test yaptılar." dedi.