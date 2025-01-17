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        Bulanık'ta uzun süredir kapalı olan cadde trafiğe açıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 9 yıl önce trafiğe kapatılan cadde, tekrar ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:42
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        Bulanık'ta uzun süredir kapalı olan cadde trafiğe açıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde 9 yıl önce trafiğe kapatılan cadde, tekrar ulaşıma açıldı.

        Suat İshakoğlu Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki caddenin bir kısmı, 2016'da ulaşıma kapatıldı.

        Vatandaşların talepleri üzerine İlçe Trafik Komisyonu tarafından yolun ulaşıma açılmasına karar verildi.

        İlçedeki mahalle muhtarları ve AK Parti İlçe Başkanlığı yöneticileri, yolun açılmasından dolayı Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret etti.

        Koşansu, yaptığı açıklamada, toplumun her kesiminin istek ve taleplerinin yerine getirilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

        Kapalı yolun trafiğe açıldığını ifade eden Koşansu, "Vatandaşımızın görüş ve talepleri bizim için çok kıymetli. Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim ki devletimiz milletinin yanındadır. Bulanık için, vatandaşımız için hep birlikte daha iyiyi ve daha güzeli arama gayretindeyiz." dedi.

        AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Tahir Korkmaz da Bulanık'ın huzur kenti olduğunu belirtti.

        Vatandaşların talebini Kaymakamlığa ilettiklerini anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar neticesinde Suat İshakoğlu Caddesi'nde kapalı olan yolumuz trafiğe açıldı. Sayın Kaymakamız Ömer Övünç Koşansu, vatandaşlarımızdan gelen bu talebi uygun gördü ve İlçe Trafik Komisyonu kararı ile trafiğe açtı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bulanıklılar adına Valimiz Sayın Avni Çakır'a da teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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