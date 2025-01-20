Muş'ta yasak bölgede avcılık yapan 4 kişiye 24 bin 744 lira ceza

Öldürülen yaban tavşanı ve kekliğe el koyan ekipler, avcılara 24 bin 744 lira ceza verdi.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve DKMP ekipleri, Hamurtpet bölgesinde belgelerinde eksik bulunmayan 4 avcının avlamaya kapalı alan içinde avlandıklarını tespit etti.

Muş'ta yasak bölgede keklik ve tavşan avlayan 4 kişiye 24 bin 744 lira para cezası uygulandı.

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