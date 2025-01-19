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        Muş'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezlerince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:26
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        Muş'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezlerince kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        "Bir damla kan bin umut" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde eski hükümet konağı önünde açılan stantta, çalışanlar ve gönülleler kan bağışında bulundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gönüllü gençlerin örnek bir çalışmaya imza attığını söyledi.

        Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu, bunu sağlamanın tek yolunun da bağış yapmaktan geçtiğini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Gençlik merkezlerimiz sosyal sorumluluk projeleriyle çocuk ve gençlere örnek oluyor. Gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularını geliştirilerek iyilik yapmalarını alışkanlık haline getirmelerini istiyoruz. Çevre, halk sağlığı, güvenlik, eğitim, afet ve yardımlaşma gibi alanlarda projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda bugün kan bağışı kampanyası düzenledik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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