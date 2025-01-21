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        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Muş Valisi Avni Çakır'ın başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 19:45 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:55
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        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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        Muş Valisi Avni Çakır'ın başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Çakır, ilin genel durumu, devam eden ve planlanan projelerin değerlendirilmesi, karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm yollarının görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Kentte kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kamu yararını esas alan bir anlayışla sürdürülebilmesi için kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonunun hayati önem taşıdığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "İl Koordinasyon Kurulu toplantıları, kurumlarımız arasındaki eşgüdümün sağlanması ve ortak hedefler doğrultusunda uyum içinde hareket edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Son dönemde ilimiz genelinde gerçekleştirilen yatırımlar, önemli mesafeler kat etmemizi sağlamıştır ancak bu projelerin sürdürülebilirliği ve verimliliği, yalnızca kurumların bireysel çabalarıyla değil, aynı zamanda tüm paydaş kurumların ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesiyle mümkündür. Bu toplantımızda ilimizin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulunulacaktır."

        Bu yılın birinci dönemi için 411 proje planlandığını bildiren Çakır, bu projelerden 336'sının tamamlandığını, 52 projenin devam ettiğini, 5 projenin ihale aşamasında olduğunu, 9 projeye henüz başlanmadığını kaydetti.

        Yatırım programındaki projelerin bedelinin 21 milyar 944 milyon 733 bin 398 lira olduğunu bildiren Çakır, "Yıllara sari olan projelerin önceki yıllar harcaması 3 milyar 463 milyon 22 bin 29 liradır. Yatırım projelerinin 2024 yılı ödeneği 3 milyar 825 milyon 922 bin 942 liradır. Yapılan bu harcama ile yüzde 32,76 oranında nakdi, yüzde 88,28 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

        Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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