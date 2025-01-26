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        Muş'ta AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 17:19 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:19
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        Muş'ta AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        MUŞAA)- Muş'ta AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Öğretmenevinde düzenlenen kongrede Şeyma Arslan, yeniden İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.

        Programda konuşan AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Özdağ Özen, partilerinin bir dava hareketi olduğunu söyledi.

        Kadınların siyasetteki yerini artırmayı hedeflediklerini belirten Özen, şunları kaydetti:

        "Partimizin en önemli kollarından birini kadın kolları teşkilatımız oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın 'Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir' sözüyle kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarı şansının olmadığına vurgu yapılmıştır. Kadınlarımızın sesini daha güçlü duyurmak sadece partimiz için değil aynı zamanda ülkemizin geleceği için de büyük önem taşıyor. Kadın üye sayımız her geçen gün artıyor. "

        Kongreye, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

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