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        Muş'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

        Muş'un Varto ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı, dere ve göletlerde buz tabakası oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:44 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:44
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        Muş'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
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        Muş'un Varto ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı, dere ve göletlerde buz tabakası oluştu.

        İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, ağaçlarda kırağı, saçaklarda buz sarkıtları oluştu.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle dere ve göletlerin yüzeyi buz tuttu, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi iyice düştü.

        Vatandaşlardan Yusuf Aslan, AA muhabirine, sis ve soğuklar nedeniyle ulaşımda yer yer aksamaların meydana geldiğini söyledi.

        Aslan, "Özellikle sabah saatlerinde havalar çok soğuk olduğu için ağaçlar kırağı tutuyor. Her taraf beyaza bürünüyor. Gece çok soğuk olduğu için araçlarımız donuyor, zor şartlarda çalışıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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