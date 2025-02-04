Muş'ta ilk kez tüp mide ameliyatı yapıldı

Muş Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı yöntemle tüp mide ameliyatı gerçekleştirildi.

123 kilogram olan 25 yaşındaki İlknur Çekik, fazla kilolarından kurtulmak için hastaneye başvurdu.

Çekik, hastanede ilk kez yapılan kapalı yöntemle tüp mide ameliyatı oldu.

Ameliyatı yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilal Aydın, ilde ilk kez gerçekleştirilen operasyonun obeziteyle mücadelede önemli bir adım olduğunu söyledi.

Tüp mide operasyonunun uygun hastalar için güvenli olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"25 yaşında vücut kitle endeksi 43 olan hastamız fazla kiloları nedeniyle bize başvurdu. Endokrin doktorlarıyla yaptığımız değerlendirmelerde tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik. Kapalı küp mide ameliyatı yaptık. Hastamızı ameliyat sonrası servisimize aldık. 3 gün sonra testini yaparak yemeye ve içirmeye başladı. Diyetisyenimizle görüştükten sonra taburcu olmasını planlayacağız. Sık sık kontrole çağırarak değerlendirme yapacağız."

Aydın, hastanenin ameliyat için gerekli teknik donanıma sahip olduğunu ve fazla kiloları olanları hastaneye beklediklerini aktardı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Yıldız ise başarılı şekilde tüp mide ameliyatını yaptıklarını belirterek, "Bu ameliyatın devamı gelecek. Hastalarımızı bekliyoruz." dedi.

Fazla kilolardan kurtulmak için ameliyat olduğunu anlatan Çekik de "Gayet iyiyim ve her şey yolunda. Ağrım, sızım yok. Bugün ameliyatın 7'nci günü. Fazla kilolara veda edeceğim. Şu ana kadar 2 kilo verdim. Benim gibi olan herkes gelmeli." ifadelerini kullandı.