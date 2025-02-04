Muş'ta uçurumdan yuvarlanan vinç kullanılamaz hale geldi
Muş'ta park halindeyken yaklaşık 700 metrelik uçurumdan yuvarlanan vinç, kullanılamaz hale geldi.
Muş'ta park halindeyken yaklaşık 700 metrelik uçurumdan yuvarlanan vinç, kullanılamaz hale geldi.
Vinç sürücüsü Cihat Atay, kamyonete malzeme yüklemek için merkeze bağlı Soğucak köyüne gitti.
Atay'ın Haspet Kalesi yolunda durdurduğu vinç, park halindeyken bir anda hareket ederek yaklaşık 700 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kullanılamaz hale gelen vinçte ve yolda inceleme yaptı.
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