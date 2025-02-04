Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta uçurumdan yuvarlanan vinç kullanılamaz hale geldi

        Muş'ta park halindeyken yaklaşık 700 metrelik uçurumdan yuvarlanan vinç, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta uçurumdan yuvarlanan vinç kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL

        Muş'ta park halindeyken yaklaşık 700 metrelik uçurumdan yuvarlanan vinç, kullanılamaz hale geldi.

        Vinç sürücüsü Cihat Atay, kamyonete malzeme yüklemek için merkeze bağlı Soğucak köyüne gitti.

        Atay'ın Haspet Kalesi yolunda durdurduğu vinç, park halindeyken bir anda hareket ederek yaklaşık 700 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kullanılamaz hale gelen vinçte ve yolda inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşüyor
        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"

        Benzer Haberler

        Muş'ta ilk kez tüp mide ameliyatı yapıldı
        Muş'ta ilk kez tüp mide ameliyatı yapıldı
        Muş'ta yaralı bulunan bayağı balaban tedaviye alındı
        Muş'ta yaralı bulunan bayağı balaban tedaviye alındı
        Muş'ta Çar Çayı Şelalesi buz tuttu
        Muş'ta Çar Çayı Şelalesi buz tuttu
        Muş'ta "kültür ve sanat sergisi" düzenlendi
        Muş'ta "kültür ve sanat sergisi" düzenlendi
        Muşlu kayakçılar, soğuk havada yarışlara hazırlanıyor
        Muşlu kayakçılar, soğuk havada yarışlara hazırlanıyor
        Muş'ta cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı
        Muş'ta cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı