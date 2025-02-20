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        Muş'ta, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Muş'ta, yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 23:04 Güncelleme: 20.02.2025 - 23:04
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        Muş'ta, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Muş'ta, yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, il merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Tüten köyünde karın ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşayan 53 yaşındaki Seyfettin Akın'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye karla mücadele, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

        Karla mücadele ekiplerinin yolu açması sonucu köye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları hastayı Muş Devlet Hastanesine ulaştırdı.

        Hasta yakınları ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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