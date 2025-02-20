Muş'ta, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye karla mücadele, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, il merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Tüten köyünde karın ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşayan 53 yaşındaki Seyfettin Akın'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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