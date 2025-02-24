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        Muş'ta etkili olan kar köylerde yaşamı zorlaştırdı

        Muş'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı köylerde yaşamı zorlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:28 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:28
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        Muş'ta etkili olan kar köylerde yaşamı zorlaştırdı
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        Muş'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı köylerde yaşamı zorlaştırdı.

        Merkeze 40 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Kalecik köyü ile Özdemirler mezrasında bazı tek katlı evler ve ahırlar karla kaplandı.

        İş makinelerinin giremediği sokaklarda vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yolları açarak ahırlarına ulaşmaya çalıştı.

        Mezra sakinlerinden Sadullah Özdemir, gazetecilere, kar yağışıyla bölgede yaşamın zorlaştığını söyledi.

        Yılın büyük bölümünde kar örtüsünün yerde kaldığını belirten Özdemir, "Burada zorlu bir yaşam var. Bazı yerlerde kar kalınlığı 2 metreyi buluyor. Bazı evler karla kaplanmış durumda. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Adeta kardan tüneller açarak hayvanlarımıza yem veriyoruz." diye konuştu.

        Kalecik köyü Muhtarı Mücahit Yalçın ise "İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından köyümüzün yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Evlerimiz ve ahırlarımız karla kaplanmış durumda." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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