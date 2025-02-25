Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te ziyaretlerde bulundu

Çakır'a ziyaretlerinde Kaymakam Göksu Bayram, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaymakamlık ve Konakkuran Belediyesini de ziyaret eden Çakır, Konakkuran Jandarma Karakol Komutanlığında askerlerle bir araya geldi.

Hastanedeki hizmetlerle ilgili bilgi alan Çakır, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

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