Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te ziyaretlerde bulundu
Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Vali Çakır beraberindekilerle, 100 yataklı Malazgirt Devlet Hastanesine geldi.
Hastanedeki hizmetlerle ilgili bilgi alan Çakır, tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesine geçen Çakır, öğrencilerle sohbet etti, onlara tavsiyelerde bulundu.
Kaymakamlık ve Konakkuran Belediyesini de ziyaret eden Çakır, Konakkuran Jandarma Karakol Komutanlığında askerlerle bir araya geldi.
Çakır'a ziyaretlerinde Kaymakam Göksu Bayram, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel ve kurum amirleri eşlik etti.
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