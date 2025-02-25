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        Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te ziyaretlerde bulundu

        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:21 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:59
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        Muş Valisi Çakır, Malazgirt'te ziyaretlerde bulundu
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        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Vali Çakır beraberindekilerle, 100 yataklı Malazgirt Devlet Hastanesine geldi.

        Hastanedeki hizmetlerle ilgili bilgi alan Çakır, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesine geçen Çakır, öğrencilerle sohbet etti, onlara tavsiyelerde bulundu.

        Kaymakamlık ve Konakkuran Belediyesini de ziyaret eden Çakır, Konakkuran Jandarma Karakol Komutanlığında askerlerle bir araya geldi.

        Çakır'a ziyaretlerinde Kaymakam Göksu Bayram, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel ve kurum amirleri eşlik etti.

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        Galeri
        Galeri

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