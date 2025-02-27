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        Muş'ta spor tırmanış temel seviye eğitimi

        Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenen spor tırmanış temel seviye eğitimi, Muş'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 20:19 Güncelleme: 27.02.2025 - 21:01
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        Muş'ta spor tırmanış temel seviye eğitimi
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        Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenen spor tırmanış temel seviye eğitimi, Muş'ta başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen eğitime farklı illerden 35 sporcu katıldı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Erhan Çalışkan, eğitimlerin beş gün süreceğini söyledi.

        Eğitimi başarıyla tamamlayanların antrenörlük yolunda ilerleyebileceğini belirten Çalışkan, "Bu eğitimin sonunda 5 günlük ileri seviye eğitimi olacak. Bu iki eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler temel antrenörlük şartlarını da sağlarlarsa antrenörlük eğitimine hak kazanacaklar. Eğitime 7 farklı şehirden 35 sporcu katıldı." dedi.

        Eğitime katılan 2 çocuk annesi Yasemin Akın ise "Allah nasip ederse çok iyi yerlere geleceğiz. Hedefim ismimi duyurmak. Bu sporda iyi yerlere gelmek istiyorum." diye konuştu.

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