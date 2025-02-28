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        Dondurucu soğukta yarışlara hazırlık

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan 75 atlet, yeni yarışlarda şampiyon olmak için soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:30
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        Dondurucu soğukta yarışlara hazırlık
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        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan 75 atlet, yeni yarışlarda şampiyon olmak için soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aksatmıyor.

        Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonlarında birçok başarıya imza atan, aralarında 5 milli sporcunun da bulunduğu 75 atlet, yeni yarışlarda derece almak için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Her gün Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atletizm Pisti'ne gelen sporcular, soğuk havaya rağmen antrenörleri eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

        Katılacakları yeni şampiyonalarda derece almak için karda antrenman yapan atletler, her gün ortalama 25 kilometre koşarak kondisyonlarını artırmaya çalışıyor.

        - "Antrenmanlarını eksi 10 dereceye rağmen sürdürüyorlar"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, nizami ölçülere sahip atletizm pistinde gençlerin antrenman yaptığını söyledi.

        Merkez ve 5 ilçede atletizm sporcusu yetiştirdiklerini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

        "İlimizde atletizme ciddi bir ilgi var ve her geçen gün bu ilgi artıyor. 75 atletimizden 5'i milli sporcu. Milli sporcularımız, martta Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve temmuzda Makedonya'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmakta. Atletizm yarışmalarında ülkemize bu gururu yaşatacak şampiyonların, Muş'tan çıkacağından şüphemiz yok. Elde ettiğimiz dereceler bizi mutlu ediyor. Bugüne kadar 50'ye yakın kupa ve madalyayı ilimize, ülkemize kazandırmış olduk. Sporcularımız antrenmanlarını eksi 10 dereceye rağmen sürdürüyor."

        - "Soğuk hava bize engel olmuyor"

        Atletizm antrenörü Naim Koçlardan ise yaz kış demeden çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Hafta içi ve hafta sonu antrenman yaptıklarını anlatan Koçlardan, "Servislerle çocuklarımızı piste getiriyoruz. Kapalı alanlarda jimnastik hareketleri yapıyoruz ve pistte koşuyoruz. Hava çok soğuk olmasına rağmen antrenman yapmaya devam ediyoruz. Türkiye şampiyonlukları yaşayan sporcularımız var. Gayet güzel bir sezon geçiriyoruz. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Soğuk bizi çok etkilemiyor, antrenmanlarımızı yapmak zorundayız." dedi.

        Milli atlet Berfin Barışer ise "Soğuk hava bize engel olmuyor. Hedeflerimize ulaşmak için ne kadar soğuk olursa olsun yine aynı şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Uzun mesafe koşucusuyum. Bunun için günlük 20 kilometre koşuyorum." diye konuştu.

        Beş yıldır atletizmle uğraştığını aktaran milli atlet Elif Akçiçek de "Önümde yarışlar var, ilk üçe girmeyi hedefliyorum. İlimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Pistte ilk önce ısınma hareketleri yapıyoruz ve daha sonra idmana başlıyoruz. Yarışmalarda başarılı olmak için soğuk hava, kar kış demeden koşuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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