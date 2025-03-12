Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Muş'un Bulanık ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.
Gençlik Merkezinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Duygu Alakuş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
Şiirlerin okunması, sinevizyon ve tiyatro gösterisiyle devam eden programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tuncel, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, Gelecek Parti İlçe Başkanı Hikmet Al ve kurum amirleri katıldı.
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