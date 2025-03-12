Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Şiirlerin okunması, sinevizyon ve tiyatro gösterisiyle devam eden programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Duygu Alakuş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

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