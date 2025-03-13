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        Muş Valisi Çakır, özel bireyler ve sporcularla iftarda buluştu

        Muş Valisi Avni Çakır, kentteki özel bireyler ve Muş Bedensel Engelliler Basketbol Takımı ile iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 23:37 Güncelleme: 13.03.2025 - 23:41
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        Muş Valisi Çakır, özel bireyler ve sporcularla iftarda buluştu
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        Muş Valisi Avni Çakır, kentteki özel bireyler ve Muş Bedensel Engelliler Basketbol Takımı ile iftarda bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çakır, İl Jandarma Komutanlığına ait sosyal tesislerde düzenlenen iftar programında engelli bireylerle sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

        Büyük bir aile yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çakır, kente geldiği günden bu yana sürekli özel bireylerle bir araya gelmeye gayret ettiklerini vurguladı.

        Hafta sonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak için play-offta mücadele edecek basketbol takımlarının olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Biz size yürekten inanıyoruz. Bütün kalbimizle, duamızla sizleri destekleyeceğiz. Tabi siz de sadece bir basketbol takımı değilsiniz. Sizler Türkiye'deki binlerce, on binlerce, yüz binlerce engelli ailesine bir umut kaynağısınız. Spor sayesinde onlarca kardeşimiz evinden bu anlamda ilk defa çıkıyor, sosyal hayata karışıyor. Elimizdeki imkanların en iyisini sunmaya çalışıyoruz. İmkan verilirse gençlerimizin ne tür başarılara imza atacağının çok güzel bir örneği. Zaten engelli basketbol takımız bence Türkiye'de örnek çünkü burada bununla alakalı ciddi bir geçmiş var. Eşimle, buradaki arkadaşlarımla her maçınıza geliyoruz. Siz bunu sadece sporu sevdiğiniz için değil, bir görev olarak da yapıyorsunuz. Sizlerin üzerinde bir rol modellik görevi de var. Ondan dolayı her zaman için yaşama azmimizi güçlü şekilde diri tutacağız. Hayatın, sporun her zaman içerisinde olacağız. Bu anlamda da bu hayata özlem duyan engelli kardeşlerimizi de hep beraber spora çekeceğiz."

        Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz ise Vali Çakır'a desteklerinden dolayı teşekkür etti ve kentte görev yapmasının kendileri için bir şans olduğunu söyledi.

        Gönüllülük esasıyla çok güzel başarılara imza attıklarını anlatan Korkmaz, "Şu anda iki projemiz tekrar onaylandı ve 20 engellimiz bayramdan sonra evinden çıkacak. Kadın engellilerimiz bu projeyi çok tercih ediyor. Bunları da sizden aldığımız güçle gerçekleştiriyoruz. Allah sizden razı olsun." dedi.

        Programa, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, özel bireyler, sporcular ve aileleri katıldı.

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