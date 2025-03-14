Muş Valisi Çakır'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, büyük bir özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarının milletin yüz akı olduğunu belirtti.

Sağlık alanındaki verilerde ülkenin önemli bir noktaya ulaştığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"İnsan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi toplumların en önemli hedefidir. Bu nedenle doktorluk mesleği önemini hiçbir zaman kaybetmemiş, kutsal bir meslek olarak hep kabul görmüştür. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, ilimizde de vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi ve sağlık personelimizin daha iyi imkanlarla çalışabilmesi için yeni yatırımlar hızla yürütülmektedir. İnşaat çalışmaları devam etmekte olan 500 yatak kapasiteli Yeni Muş Devlet Hastanesi binası ve ilçelerimizdeki yatırımlarımızın tamamlanması halinde ilimiz sağlık alanında bölgenin önemli merkezi haline gelecektir."

Sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Çakır, "Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına yurdumuzun her köşesinde hizmet veren, insan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza aileleriyle sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler diliyorum." dedi.