Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, büyük bir özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarının milletin yüz akı olduğunu belirtti.

        Sağlık alanındaki verilerde ülkenin önemli bir noktaya ulaştığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "İnsan sağlığının korunması ve mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi toplumların en önemli hedefidir. Bu nedenle doktorluk mesleği önemini hiçbir zaman kaybetmemiş, kutsal bir meslek olarak hep kabul görmüştür. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, ilimizde de vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi ve sağlık personelimizin daha iyi imkanlarla çalışabilmesi için yeni yatırımlar hızla yürütülmektedir. İnşaat çalışmaları devam etmekte olan 500 yatak kapasiteli Yeni Muş Devlet Hastanesi binası ve ilçelerimizdeki yatırımlarımızın tamamlanması halinde ilimiz sağlık alanında bölgenin önemli merkezi haline gelecektir."

        Sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Çakır, "Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına yurdumuzun her köşesinde hizmet veren, insan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza aileleriyle sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Hedonik açlığın altında yatan şey ne?
        Hedonik açlığın altında yatan şey ne?
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
        Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır, özel bireyler ve sporcularla iftarda buluştu
        Muş Valisi Çakır, özel bireyler ve sporcularla iftarda buluştu
        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
        Enkazdan 17 kişinin kurtarılmasına destek olan diyaliz teknikeri, tanık old...
        Enkazdan 17 kişinin kurtarılmasına destek olan diyaliz teknikeri, tanık old...
        İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
        İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
        Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...
        Bulanık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü progr...
        Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü pro...
        Malazgirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü pro...