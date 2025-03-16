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        Muş'ta "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı

        Memur-Sen Muş Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 17:55 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:55
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        Muş'ta "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı
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        Memur-Sen Muş Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

        Memur-Sen Muş Temsilcisi Mahir Barışan, İstasyon Caddesi'ndeki Atatürk Çocuk Parkı önünde başlatılan kampanyaya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, ailenin toplumun temel direği ve değerlerin taşıyıcısı olduğunu söyledi.

        Geleceği inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olunması gerektiğini belirten Barışan, şunları kaydetti:

        "Ailenin zayıfladığı bir ortamda, ne kültürümüzü koruyabiliriz ne millet olarak ayakta kalabiliriz ne de sağlam bir gelecekten bahsedebiliriz. Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir. Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olmaktır. Bunların yanı sıra işsizlik, şiddet, bağımlılık gibi toplumsal sıkıntılar da ailemizi tehdit eden diğer unsurlardandır."

        Memur-Sen olarak aileyi korumak ve başörtüsü özgürlüğünü güvence altına alınmak için mücadele edeceklerini ifade eden Barışan, vatandaşları 1 Mayıs'a kadar imza atmaya ve kampanyayı desteklemeye davet etti.

        Açıklamanın ardından, Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar imza kampanyasını katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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