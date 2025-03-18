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        Malazgirt'te şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde şahit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 20:39 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:43
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        Malazgirt'te şehit aileleri ve gazilere iftar verildi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde şahit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

        Millet Kıraathanesi'ndeki Çınarlı Kitap Kafe'de düzenlenen programda konuşan Kaymakam Göksu Bayram, 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri onuruna iftar verdiklerini söyledi.

        Şehitlerin emaneti olan aileleri ve gazilerle aynı sofrada buluşmaktan onur duyduklarını belirten Bayram, "Çanakkale ruhunu yaşatmak ve vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızı anmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun." dedi.

        Programa, Kaymakam Bayram'ın eşi Nebahat Elif Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran, İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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