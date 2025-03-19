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        Muş Valisi Çakır'dan Yaşlılara Saygı Haftası mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:56
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        Muş Valisi Çakır'dan Yaşlılara Saygı Haftası mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, toplumun temel taşı olan yaşlıların geçmişin tecrübelerini geleceğe aktaran, kültürü ve değerleri yaşatan en kıymetli hazine olduğunu belirtti.

        Yaşlıların aile bağlarının güçlenmesinde ve toplumsal dayanışmanın artmasında büyük rol üstlendiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

        "Aile yaşantımızdaki birliği, beraberliği daha geniş kitlelerle paylaşarak, toplumla iletişimlerinde daima sağlam dostluklar kuran yaşlılarımız, hoşgörünün, yardımlaşmanın, dayanışmanın kaynağı ve tüm ailelerin kökenindeki en sağlam çınar ağaçlarıdır. Huzur ve mutluluklarının devamını sağlayan hizmetlerin yanında, sağlıklarını da teminatı altına alan devletimiz tarafından hazırlanan projelere daha etkin olarak katılan yaşlılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Milli kültürümüzün yaşatılmasında, uygulanmasında, değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında en sağlam köprüyü kuran tüm yaşlılarımızın 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nı kutluyor, değerli büyüklerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum."

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