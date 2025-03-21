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        Muş Valisi Çakır'dan Nevruz Bayramı mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:36
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        Muş Valisi Çakır'dan Nevruz Bayramı mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, Nevruz Bayramı'nın baharın müjdecisi, doğanın yeniden canlanışı ve umutların tazelenişinin simgesi olduğunu belirtti.

        Nevruz Bayramı'nı coşku ve heyecanla karşıladıklarını ifade eden Çakır, "Nevruz, yalnızca doğanın uyanışını değil, aynı zamanda milletimizin asırlardır süregelen birlik ve beraberliğini, kardeşlik ve dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yansıtan önemli bir kültürel mirastır. Kadim tarihimiz boyunca farklı kültürleri ve medeniyetleri kucaklayan aziz milletimiz, ortak değerleri etrafında kenetlenerek varlığını sürdürmüş, aynı toprakların bereketini, aynı göğün altında bir arada yaşamanın huzurunu paylaşmıştır." dedi.

        Nevruz Bayramı'nın birlikteliği pekiştirdiğini dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

        "Nevruzun hatırlattığı en önemli değerlerden biri de yenilenme ve umut duygusudur. Baharın gelişiyle doğanın canlanması, bizlere birlik içinde daha güzel yarınlar inşa etme azmi ve kararlılığı aşılamaktadır. Aynı gök kubbenin altında yaşayan kadim bir milletin evlatları olan bizler, Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin bizlere bıraktığı medeniyetler beşiği Anadolu'muzda, tüm coşkusuyla kutladığımız Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, bu güzel günün sevgi, saygı ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim."

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