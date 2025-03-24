Muş'ta doğaseverler karla kaplı Kurtik Dağı'na tırmandı

Muş'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği üyeleri, karla kaplı Kurtik Dağı'nda yürüyüş etkinliği düzenledi.

Farklı meslek gruplarından bir araya gelen 30 doğasever, 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda yaklaşık 4 saat yürüyüş yaparak zirveye ulaştı.

Bölgenin seyrine doyum olmayan manzarasını fotoğraflayan doğaseverler, halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

Dernek Başkanı Sedat Özcan, AA muhabirine, bir yıldır aktif olarak doğa yürüyüşleri yaptıklarını söyledi.

Turizm rotası oluşturmak ve bölgeye dikkati çekmek için etkinlikler düzenlediklerini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"Gençleri çevrenin olumsuz ve yıpratıcı etkilerinden uzaklaştırmak için doğayla buluşturuyoruz. Amacımız bölgemize ve ilimize dikkati çekmek. Şehrimizdeki misafirler için de çok farklı bir etkinlik oluyor. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Grubumuza farklı illerden gelen ve burada görev yapan arkadaşlarımız var. Her geçen gün sayımız artıyor. Muş'un doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtıyoruz. 30 kişilik bir ekiple Kurtik Dağı'nın zirvesindeyiz. Bazı yerlerde 3-4 metre kar var. Harika manzaralar eşliğinde güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik."

Doğaseverlerden Nur Özden de 3 yıldır Muş'ta yaşadığını belirterek, "Genç Adımlar Derneği ile bir yıl önce tanıştım. Çok zorlu bir parkurdu ama çok eğlenceliydi. Ekiple zorlu bir tırmanış yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Muzaffer Göç ise güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade ederek, "Karla kaplı bölgede profesyonel dağcı arkadaşlarımızın da öncülüğünde yürüyüş gerçekleştirdik. Çok güzel ve keyifli geçti." ifadesini kullandı.

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Zeynep Poyraz da eğlenceli bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Poyraz, "Düşe kalka, birbirimize yardım ederek zirveye tırmandık. Verimli bir gün oldu. Daha önce karda yatay parkurda yürüyüş yapmıştım. Burası dikey bir parkur olduğu için zorlandık ama çok güzeldi. Bu tür etkinlikler doğayı sevmek ve kaynaşmak açısından faydalı oluyor." diye konuştu.