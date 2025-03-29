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        Muş'ta özel gereksinimli öğrencilerin bayram tıraşını öğretmeni yaptı

        Muş'ta bir okulda eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerin bayram tıraşını öğretmeni yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:04
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        Muş'ta özel gereksinimli öğrencilerin bayram tıraşını öğretmeni yaptı
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        Muş'ta bir okulda eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerin bayram tıraşını öğretmeni yaptı.

        Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim alan öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

        Okulun sosyal etkinlikler sınıfına alınan öğrencilerin bayram tıraşını, özel eğitim öğretmeni Sergen Yaşlı yaptı.

        Fedakar öğretmen, saç ve sakallarını kestiği öğrencileri Ramazan Bayramı'na hazırladı.

        Okul Müdürü Aydın Güngör, AA muhabirine, tıraşı yapılan öğrencilerin ve velilerinin mutlu olduğunu söyledi.

        Çocukların tıraş olmaları için hazırlık yaptıklarını belirten Güngör, şunları kaydetti:

        "Okulumuz sosyal etkinlikler kurulu öncülüğünde, öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelerek çocuklarımızı bayrama hazırladık. Çocuklarımıza bayramlık almayı ve bayram tıraşlarını yapmayı kararlaştırdık. Öğretmenimiz Sergen Yaşlı, gönüllü olarak öğrencilerimizi tıraş etti. Özel çocuklarımızın tıraşları çok zor. Çünkü berberlere reaksiyon gösterip yaralanmalara sebebiyet verebilirler."

        Gönüllü olarak çocukları tıraş eden Yaşlı ise, "Özel öğrencilerin bazıları berbere gitmekten korktuğu için böyle etkinlik yapmaya karar verdik. Ailelerden izin alarak çocuklarımızı tıraş ettik. Saç ve sakallarını güzelce kesip bayrama hazırladık. Çocukları tıraş ederken mutlu olduklarını fark ettik. Tıraşlarını bitirince sarılıyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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