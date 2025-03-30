Malazgirt'te bayramlaşma töreni düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park'ta bulunan Millet Bahçesi Çınarlı Kitap Kafe'de gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Göksu Bayram, vatandaşın bayramını kutladı.

Bayramların insanları bir araya getiren, kardeşliği pekiştiren müstesna günler olduğunu belirten Bayram, "Bu güzel bayram gününde Malazgirtli hemşerilerimle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum." diye konuştu.

Programa İl Meclis Üyesi Sait Yıldırım, Konakkuran Beldesi Belediye Başkanı Remzi Çetin, ilçe protokolü, siyasi parti başkanları, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.