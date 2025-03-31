Muş'ta trafik denetimleri sürüyor
Muş'ta jandarma ekipleri, şehirlerarası yolda bayram tatili dolayısıyla trafik denetimlerini artırdı.
Muş'ta jandarma ekipleri, şehirlerarası yolda bayram tatili dolayısıyla trafik denetimlerini artırdı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Muş-Bingöl kara yolunda denetim yaptı.
Sürücü ve yolculara şeker ikram ederek bayramlarını kutlayan ekipler, hız sınırı ve emniyet kemeri hakkında sürücüleri bilgilendirdi.
Denetimlerde broşür, hikaye ve boyama kitapları dağıtıldı.
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