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        Malazgirt'te öğrenciler ikinci ara tatil sonrası dersbaşı yaptı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde yaklaşık 11 bin 500 öğrenci, ikinci ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 09:52 Güncelleme: 07.04.2025 - 09:52
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        Malazgirt'te öğrenciler ikinci ara tatil sonrası dersbaşı yaptı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde yaklaşık 11 bin 500 öğrenci, ikinci ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

        İlçedeki öğrenciler, Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ara tatilin ardından okullarına gitmenin heyecanını yaşadı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

        Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zilinin çaldığını ve yaklaşık 11 bin 500 öğrencinin dersbaşı yaptığını belirten Tek, "Öğrencilerimizin daha donanımlı ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri için tüm öğretmenlerimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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