Muş'ta polisler 4 yılda köylerdeki 13 bin 829 çocuğa sinema keyfi yaşattı

İBRAHİM YALDIZ - Muş Emniyet Müdürlüğünce 2021'de başlatılan "Çocuk Sineması Günleri" projesi kapsamında köylerde yaşayan 13 bin 829 çocuk sinemayla buluşturuldu.

Kırsal bölgelerde yaşayan çocukların sosyalleşmelerinin sağlanması, sinema ortamında film izlemelerine imkan tanınması amacıyla "Çocuk Sineması Günleri" hayata geçirildi.

Muş Valiliğinin de katkı sunduğu projeyi yürüten Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, köylere giderek çocukları polis araçlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonuna getirdi.

Burada patlamış mısır ikram edilen öğrencilerin belirlenen filmleri izleyip etkinliklere katılarak eğlenceli bir gün geçirmeleri sağlandı.

Son olarak merkeze 27 kilometre uzaklıktaki Yarpuzlu köyünden getirilen çocuklar, Muş Emniyet Müdürlüğü tanıtım videosunu ve animasyon filmini izledi.

- "Çocuklarla güzel anılarımız oldu"

Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polis memuru Halil Taşdemir, AA muhabirine, sinema etkinliği yaparak çocuklara güzel dokunuşlarda bulunduklarını söyledi.

Projenin başladığı 2021'den bu yana 13 bin 829 çocuğa ulaştıklarını ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yılını kutladığımız bu haftada çocuklarımızı misafir ettik. Köylerdeki çocuklara ulaşmamızda Sayın Valimizin büyük desteği var. Biz de bu güvenle ve bu güçle güler yüzümüzü eksik etmeden çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarla güzel anılarımız oldu. Onların heyecanını görünce biz de heyecanlanıyoruz. Gözlerindeki parıltıyı görünce, bize sarıldıklarında çok mutlu oluyoruz."

Taşdemir, "Daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocuklar oluyor. Onlara ileride hatırlayacakları güzel bir anı bırakmak mutluluk verici. Polisliğin ve devletimizin gülen yüzünü çocuklara göstermek ve buna vesile olmak bizi mutlu ediyor. Proje kapsamında en uzak köylere kadar ulaşmayı düşünüyoruz." dedi.

- "Polislerin sıcak karşılamalarıyla çocuklarda bir sevgi duygusu doğuyor"