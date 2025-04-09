Muş'ta 61. Kütüphane Haftası kutlandı
Muş'ta, 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Muş'ta, 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Vali Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, Muş'ta bilgiye, kitaba ve kültüre duyulan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.
Gençlerin ve çocukların kütüphanelerle daha çok buluştuğunu belirten Çakır, "Kütüphaneler, yalnızca kitapların bulunduğu yerler değil, düşüncenin beslendiği, hayallerin yeşerdiği, geçmişin bilgeliğiyle geleceğin inşa edildiği kutsal mekanlardır. Özellikle son yıllarda gençlerimizin ve çocuklarımızın kütüphanelerimizi daha yoğun ve bilinçli bir şekilde kullanıyor olması, bu kurumların toplumsal gelişimdeki yerini bir kez daha bizlere göstermektedir. Kütüphaneler artık yalnızca kitap ödünç alınan yerler değil, gençlerimizin araştırmalar yaptığı, fikirlerini paylaştığı, proje ürettiği, hatta sosyalleştiği yaşam alanlarına dönüşmüştür." dedi.
Çocukların kitapla tanışmaları ve kütüphane ortamıyla buluşmalarının geleceğe dair umutları büyüttüğünü ifade eden Çakır, şunları kaydetti:
"Bilgiye ulaşmanın en güzel yolu kitaplardan geçer. Bu anlamda kütüphaneler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize sunabileceğimiz en kıymetli miraslardan biridir. Unutmayalım ki, bir milletin geleceği, okuyan, araştıran ve düşünen bireylerle şekillenir. Kütüphanelerimizi yalnızca birer bilgi merkezi değil, aynı zamanda bir yaşam ve gelişim alanı olarak görmeye devam etmeliyiz. Lütfen kütüphane alışkanlığınızı arttırın."
Programa, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Şengül katıldı.
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