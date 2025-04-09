Muş'ta 61. Kütüphane Haftası kutlandı

Muş'ta, 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Avni Çakır, programda yaptığı konuşmada, Muş'ta bilgiye, kitaba ve kültüre duyulan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Gençlerin ve çocukların kütüphanelerle daha çok buluştuğunu belirten Çakır, "Kütüphaneler, yalnızca kitapların bulunduğu yerler değil, düşüncenin beslendiği, hayallerin yeşerdiği, geçmişin bilgeliğiyle geleceğin inşa edildiği kutsal mekanlardır. Özellikle son yıllarda gençlerimizin ve çocuklarımızın kütüphanelerimizi daha yoğun ve bilinçli bir şekilde kullanıyor olması, bu kurumların toplumsal gelişimdeki yerini bir kez daha bizlere göstermektedir. Kütüphaneler artık yalnızca kitap ödünç alınan yerler değil, gençlerimizin araştırmalar yaptığı, fikirlerini paylaştığı, proje ürettiği, hatta sosyalleştiği yaşam alanlarına dönüşmüştür." dedi.