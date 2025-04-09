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        Malazgirt'te TYP kura çekimi yapıldı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:12
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        Malazgirt'te TYP kura çekimi yapıldı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        Öğretmenevinde düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, noter Abdulbasit Bildirici ve İŞKUR temsilcisi Gıyasettin Özkan katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 3 ay boyunca istihdam edilecek 15 kişi, kurayla belirlendi.

        Kurada ismi çıkanlar, merkez mahalle ve köylerdeki okullarda görevlendirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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