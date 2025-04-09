Malazgirt'te TYP kura çekimi yapıldı
Muş'un Malazgirt ilçesinde İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
Öğretmenevinde düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, noter Abdulbasit Bildirici ve İŞKUR temsilcisi Gıyasettin Özkan katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 3 ay boyunca istihdam edilecek 15 kişi, kurayla belirlendi.
Kurada ismi çıkanlar, merkez mahalle ve köylerdeki okullarda görevlendirilecek.
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