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        Muş Valisi Çakır'dan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:18
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        Muş Valisi Çakır'dan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Vali Çakır, mesajında, Türk Polis Teşkilatının 180 yıllık onurlu geçmişi ve yüksek görev bilinciyle milletin huzur ve güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiğini belirtti.

        Kurulduğu günden bu yana devletin bekasını, milletin can ve mal güvenliğini her şeyin üzerinde tutan emniyet teşkilatının mesai mefhumu gözetmeden özveriyle görevini icra ettiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Gelişen dünya düzenine ayak uydurarak teknolojik altyapısını sürekli yenileyen emniyet teşkilatımız, bugün yapay zeka destekli güvenlik sistemleri, kent güvenlik yönetim sistemleri, ileri düzey kriminal laboratuvarları ve dijital suçlarla mücadeledeki yüksek kapasitesiyle sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası platformlarda da örnek gösterilen bir kurum haline gelmiştir. Terörle mücadeleden organize suçların takibine, siber güvenlikten trafik düzenine, uyuşturucuyla mücadeleden çocuk ve aile koruma hizmetlerine kadar geniş bir alanda sorumluluk üstlenen teşkilatımız, vatandaşla kurduğu güçlü iletişim ve insan odaklı hizmet anlayışıyla, halkımızın güvenini ve takdirini kazanmıştır."

        Toplumun huzuru ve güvenliği için büyük fedakarlıkla çalışan emniyet mensuplarına teşekkür eden Çakır, "Aziz vatanımız için canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Milletimizin huzuru ve devletimizin güvencesi olan bu güzide teşkilatımıza nice başarılı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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