Zeynep öğretmen 7 yıldır Yeşilay gönüllüsü olarak bağımlılıkla mücadele ediyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta görev yapan rehberlik öğretmeni Zeynep Ulaş, 7 yıl önce gönüllüsü olduğu Yeşilay bünyesinde bağımlılıkla mücadele ediyor.

Kente 9 yıl önce atanan ve 6 yıldır 2071 Melikşah İlkokulunda görevli olan Ulaş, mesleğini sürdürürken bağımlılıkla ilgili farkındalığın artırılması çalışmalarında da yer almaya karar verdi. Ulaş, Yeşilay gönüllüsü oldu, bağımlılıkla ilgili eğitimlere katılmaya başladı.

"Gönül bağımlılığı" kurduğu Yeşilay bünyesinde 7 yıldır düzenlenen etkinliklerine katılan Ulaş, toplumun her kesimine tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığının zararlarını anlatıyor.

Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele ve Okulda Bağımlılığa Müdahale programları kapsamında merkez ve köy okullarındaki meslektaşlarına da seminer veren Ulaş, bu sayede daha çok kişiye ulaşılmasını hedefliyor.

- "Amacımız önleyici rehberlik yapmak"

Rehberlik öğretmeni Zeynep Ulaş, AA muhabirine, gönüllülük yolculuğunun 7 yıl önce Yeşilayın verdiği bir eğitimle başladığını söyledi. Giydiği "Yeşilay gönüllülük yeleği"yle bağımlılıkla mücadele eğitimleri verdiğini anlatan Ulaş, "Muş'ta Türkiye Bağımlılıkla Mücadele ve Okulda Bağımlılığa Müdahale programları kapsamındaki tek formatörüm. Amacımız ilimizdeki bütün rehberlik öğretmenlerimize eğitim vermek. Öğretmenlerimiz daha sonra kendi okullarında bağımlılıkla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Rehberlik öğretmeni olmayan köy okullarımızda ya da çeşitli kurumlarda bağımlılıkla ilgili eğitim veriyoruz. Yetişkinlere, köy ve mahalle muhtarlarına, cami imamları ile sivil toplum kuruluşlarına eğitim vermeye gidiyoruz." diye konuştu. Ulaş, Yeşilay çatısı altında bağımlılığının önlenmesine katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları kaydetti: "Okuldan çıktıktan sonra Yeşilaya gidiyoruz ve orada üniversiteden gelen gönüllü arkadaşlarımız var. Onlarla çalışmalar yürütüyoruz. Öğrenciler, gittiğimiz okullarda öğrencilerle oyunlar oynuyor. Eğlenceli etkinlikler yapıyorlar. Amacımız önleyici rehberlik yapmak, özellikle küçük yaştaki çocukların bağımlılığa hiç bulaşmamasını sağlamak. İleride de bağımlı olabilecek, bağımlılık potansiyeli olabilecek öğrencilerimizin bağımlılığa hiç bulaşmamasını sağlamak. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Mahalle mahalle, köy köy geziyoruz. Bir kişiyle bile otursak bağımlılığın zararlarını konuşuyoruz. İnsanları bağımlı olmaktan nasıl kurtarabiliriz bunun yollarını düşünüyoruz."