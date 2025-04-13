Muş'ta araçları çamura saplanan 4 doğasever ekiplerce kurtarıldı
Muş'ta kamp yapmak için gittikleri yerde araçları çamura saplanan 4 doğasever, ekiplerce bulundukları yerden kurtarıldı.
Muş'ta kamp yapmak için gittikleri yerde araçları çamura saplanan 4 doğasever, ekiplerce bulundukları yerden kurtarıldı.
Konaklamak için Muş-Diyarbakır Kulp kara yolunun 45. kilometresindeki Şenyayla bölgesine giden 4 doğasever, araçlarının bulundukları yerde çamura saplanması sonucu mahsur kaldı.
Doğaseverler, bölgede yağan karın etkisinin artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.
Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, çamura saplanan aracı çıkararak doğaseverlerin yola devam etmesini sağladı.
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