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        Muş'ta araçları çamura saplanan 4 doğasever ekiplerce kurtarıldı

        Muş'ta kamp yapmak için gittikleri yerde araçları çamura saplanan 4 doğasever, ekiplerce bulundukları yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 22:13 Güncelleme: 13.04.2025 - 22:18
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        Muş'ta araçları çamura saplanan 4 doğasever ekiplerce kurtarıldı
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        Muş'ta kamp yapmak için gittikleri yerde araçları çamura saplanan 4 doğasever, ekiplerce bulundukları yerden kurtarıldı.

        Konaklamak için Muş-Diyarbakır Kulp kara yolunun 45. kilometresindeki Şenyayla bölgesine giden 4 doğasever, araçlarının bulundukları yerde çamura saplanması sonucu mahsur kaldı.

        Doğaseverler, bölgede yağan karın etkisinin artması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

        Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, çamura saplanan aracı çıkararak doğaseverlerin yola devam etmesini sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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