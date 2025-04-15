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        Malazgirt'te bitkin bulunan 2 ebabil kuşu tedaviye alındı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde bitkin bulunan 2 ebabil kuşu, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:41
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        Malazgirt'te bitkin bulunan 2 ebabil kuşu tedaviye alındı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde bitkin bulunan 2 ebabil kuşu, koruma altına alındı.

        Uçmayan ebabil kuşlarını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye giden ekipler, kuşları teslim alarak, müdürlüğe getirdi.

        Burada tedavi altına alınan kuşlar, iyileştikten sonra doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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