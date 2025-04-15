Malazgirt'te bitkin bulunan 2 ebabil kuşu tedaviye alındı
Muş'un Malazgirt ilçesinde bitkin bulunan 2 ebabil kuşu, koruma altına alındı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde bitkin bulunan 2 ebabil kuşu, koruma altına alındı.
Uçmayan ebabil kuşlarını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, kuşları teslim alarak, müdürlüğe getirdi.
Burada tedavi altına alınan kuşlar, iyileştikten sonra doğaya salınacak.
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