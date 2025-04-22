Malazgirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi

Veli Necmettin Ulaş, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün burada yaşanan sevinç tarif edilemezdi. Özel gereksinimli evlatlarımız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık." dedi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.