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        Malazgirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 20:35 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:39
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        Malazgirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Ziraat Bankası 160. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen etkinlikte Kaymakam Göksu Bayram, özel eğitim öğrencilerinin bayramını kutladı.

        Daha sonra çeşitli gösteriler yapan öğrenciler, şiirler okuyup oyunlar oynadı.

        Kaymakam Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, gösterileri izledi.

        Veli Necmettin Ulaş, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün burada yaşanan sevinç tarif edilemezdi. Özel gereksinimli evlatlarımız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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