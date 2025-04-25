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        Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:03
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        Malazgirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi gerçekleştirildi.

        Kültür Merkezi'nde yapılan seçimde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin, geçen yıl yapılan faaliyetler ve bu yıl planlanan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

        Birlik encümenliğine İl Genel Meclis Üyeleri Sait Yıldırım ve Kadriye Daşkıran ile muhtarlardan Cemil Yıldız ile Faruk Ulaş seçildi.

        Kaymakam Göksu Bayram, seçimin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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