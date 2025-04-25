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        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:05 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:05
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        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çakır, kent için bu yıl 231 yatırım projesinin planlandığını söyledi.

        Tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi veren Çakır, şunları kaydetti:

        "6 projemiz tamamlandı, 58 proje devam ediyor ve 18 projemiz de ihale aşamasında. Henüz başlanmayan 149 projemiz mevcut. Yatırım programında yer alan projelerimizin toplam bedeli 25 milyar liradır. Yatırım projelerinin 2025 yılı ödeneği ise şu an için 2 milyar 903 milyon lira olup, genel toplamda yatırımlarımız için 1. dönemde 241 milyon 791 bin lira harcama yapılarak yüzde 27'lik bir nakdi gerçekleşme, bunun yanı sıra da yüzde13'lük de bir fiziki gerçekleşme sağlanmıştır."

        Hükümet konağı ihalesinin TOKİ tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan Çakır, "İhalenin değerlendirme süreci devam ediyor. Yine Adalet Bakanlığımızca yapımı planlanan ve yatırım programına giren adliye binamız için bu yaz ihaleye çıkılması planlanıyor. Muş-Bulanık yolumuzla alakalı şantiye kurulum süreçleri başladı. Müteahhit firma kısa sürede inşaat aşamasına başlayacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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