Doğaseverler bir günde dört mevsimin yaşandığı Muş'un güzelliklerini adımlıyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta farklı meslek gruplarından bir araya gelen doğaseverler, bir günde dört mevsimin yaşandığı doğal güzellikleri adımlıyor.

Metrelerce yükseklikten akan şelaleler, akarsular, göller, zengin floraya sahip yaylalar ve kısmen karlı dağlarıyla yılın bu mevsiminde eşsiz bir görünüme kavuşan kentin doğal güzellikleri, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Her hafta kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenleyen Genç Adımlar Derneği üyeleri, ilkbahar tonlarıyla kendine hayran bırakan doğayı hem geziyor hem de fotoğraflıyor.

Gün boyu temiz havanın ve dört mevsimi bir arada yaşamanın tadını çıkaran doğaseverler, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşarak ilin tanıtımına katkı sağlıyor.

Bu hafta da 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda yürüyüş yapan doğaseverler, 20 metre yükseklikten akan Derecik Şelalesi'ni, ilkbaharın tonlarına bürünen Turna Gölü'nü, akarsuları ve karlı yamaçları görme fırsatı buldu.

"Aramızda doktor, öğretmen, akademisyen, üniversite öğrencisi ve farklı meslek grubundan insanlar var. Muş'un doğal güzelliklerini keşfetmek için etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimizin iki amacı var. Birincisi gençleri olumsuz ve yıpratıcı etkilerden uzaklaştırmak, ikincisi ilimizi tanıtmak, bölgeye dikkati çekmek. Aynı anda dört mevsimi yaşıyoruz. Hemen arkamızda karla kaplı dağlar var. Bir taraftan rüzgar esiyor bir taraftan ise çiçekler açmış. Harika bir manzara var. Bilinmeyen yerlere etkinlikler düzenleyip bölgenin tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz. Şimdiye kadar 1500'ün üzerinde katılımcıyla Muş'un bilinmeyen yerlerine etkinlikler düzenledik."

Doğaseverlerden Ceren Cennet Öztürk de "Derecik köyüne geldik ve şelaleyi ziyaret ettik. Şimdi göl kenarındayız. Burası kamp için oldukça uygun bir alan. İlerleyen süreçte Muş'ta düzenlenmesi düşünülen festivaller için oldukça uygun bir yer. Dağlarda hala kar var. Çok güzel bir doğası var. Harika bir gün geçiriyoruz." dedi.

Her hafta yeni mekanları gezdiklerini anlatan Fatma Cumhur, "Arkamızda karlı güzel bir göl manzarası var. Etkinlik yapmak için güzel bir yer. Harika bir zaman geçiriyoruz. Böyle ortamları görmek, keşfetmek her zaman keyif veriyor. Buraları gördüğüm için çok mutluyum." diye konuştu.