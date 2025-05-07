Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 300 öğrenci icazet aldı

        Muş'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 300 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 22:46 Güncelleme: 07.05.2025 - 22:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 300 öğrenci icazet aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 300 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

        Kent merkezindeki spor salonunda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, hafızların ulaştığı seviyeyi hayranlıkla izlediğini söyledi.

        Hafız adaylarını yetiştiren hocalarına ve ailelerine teşekkür eden Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Allah sizleri Kur'an-ı Kerim'in koruyucusu yaptı. Bu büyük bir şeref ama aynı zamanda üzerimize düşen çok büyük bir sorumluluktur. Artık birer hafızsınız. Bulunduğunuz köyde, okulda, mahallede, camide, nerede olursanız olun toplumun örnek gösterdiği insanlar olacaksınız. Her hareketiniz, her sözünüz mercek altında olacak. Hafız kimliğine yakışır bir hayat sürmeniz gerekiyor. Herkese karşı güzel konuşmalı, iyi davranmalısınız. Bunun için çok okuyun. Sadece dini ilimlerde değil, tüm alanlarda kendinizi geliştirin. Bilginizle, ahlakınızla ve duruşunuzla topluma yön veren bireyler olun."

        Programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, çok özel ve anlamlı bir gün yaşadıklarını belirtti.

        Hafızların sorumluluklarına değinen Şahin, "Muş'ta ilk kez hafızlık icazet merasimi tertip edildi. Bu sadece bir merasim değil aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e hizmetin, sabrın ve gayretin taçlandığı çok kıymetli bir andır. Peygamber Efendimiz, 'Ümmetimin en şereflileri hafızlardır.' buyuruyor. Bugün burada karşımızda duran hafızlarımız, Muş'un şeref tablosudur." diye konuştu.

        - "Bu tablo Kur'an-ı Kerim'e duyulan sevginin göstergesidir"

        İl Müftüsü İbrahim Halil Demir de Muş'ta tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, 300 öğrenciye hafızlık icazetini verdiklerini söyledi.

        Demir, "Bu töreni özel kılan Muş'ta ilk kez böyle bir toplu hafızlık icazet merasiminin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Vatandaşlarımız salonu tamamen doldurdu, bazı kardeşlerimiz yer bulamadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Bu tablo, hafızlığa verilen değerin ve Kur'an-ı Kerim'e duyulan sevginin göstergesidir. Muş'ta hafızlık geleneği açısından bugün bir dönüm noktası yaşandı. İnşallah bu güzel tablo devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda ikinci olan Hamit Avşar Karaca ile Türkiye finalisti Ali Kızılkaya'nın Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiği programda, evlatları hafız olan anne ve babalar büyük sevinç yaşadı.

        Öğrencilere belgelerinin verilmesiyle sona eren programa, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Minguzzi cinayetinde dikkat çeken detay
        Minguzzi cinayetinde dikkat çeken detay
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı
        Bulanık'ta "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı
        Bulanık Kopspor Kulübü satış mağazası açıldı
        Bulanık Kopspor Kulübü satış mağazası açıldı
        Muş'ta 4 ildeki ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor
        Muş'ta 4 ildeki ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor
        Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        "Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları" kadim ilçenin tarihine ışık tutacak
        "Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları" kadim ilçenin tarihine ışık tutacak
        Muş'ta düzenlenen "2. Tiyatro Günleri" etkinliği başladı
        Muş'ta düzenlenen "2. Tiyatro Günleri" etkinliği başladı