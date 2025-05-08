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        Muş'ta "Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi" tanıtıldı

        Muş Alparslan Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla hayata geçirilen "Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 20:30 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:55
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        Muş'ta "Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi" tanıtıldı
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        Muş Alparslan Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığının onayıyla hayata geçirilen "Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

        Tanıtım toplantısında, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve kazı başkanı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin, projeye ilişkin bilgi verdi.

        Rektör Alican, Malazgirt Savaşı konusunda yürütülen çalışmalarda yer aldığını söyledi.

        Alican, "Malazgirt'te 5 yıldır bir yüzey araştırma projesi yürütülüyor. Bu çalışmaların neticesinde inanılmaz buluntular elde edildi. 1000'e yakın sikke ve ok uçları bulundu. Artık uluslararası alana yayılan bir Malazgirt ortada. 2 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle proje Muş Alparslan Üniversitesine verildi." dedi.

        Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Karaçetin'in bu kazıların başında olduğunu belirten Alican, "Daha projeye başlamadan uluslararası üniversitelerden, araştırma merkezlerinden, projeye katılmak isteyenlerden teklifler aldık. Bu ilerleyen süreçlerde artmaya devam edecek. Bu projeyle elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk." diye konuştu.

        - "Malazgirt'in farklı noktalarında kazılar olacak"

        Kazı başkanı Karaçetin de "Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi"nde birçok ekiple çalışacaklarını söyledi.

        Projeyi çok önemsediklerini dile getiren Karaçetin, şunları kaydetti:

        "3 kazı başkanı, kendi kazılarını bırakıp Malazgirt kazılarına destek vermeye geliyor. Bu çok önemli. Bu bölgede 30 yıldan fazla süredir çalışan profesörler. Tarihi Malazgirt Kent Kazıları bir önceki projeden farklı olarak Malazgirt'in bütün dönemlerine bakılan bir kazı çalışmasıdır. Bu nedenle kazı programımızda mezar alanları, İslami yapılar ve Malazgirt Kalesi var. Bu çerçevede bir kazı planlıyoruz. Yani birçok ekip sahada eş zamanlı olarak kazı yapacak. Bir ekip de yüzey araştırması çalışmasını yürütecek. İlk yıldan itibaren birçok veriye ulaşmayı planlıyoruz. Kazılarımız haziranın son haftası başlayıp eylüle kadar devam edecek. Malazgirt'in farklı noktalarında kazılar olacak. Her arayan bulamaz ama bulanlar muhakkak arayanlardır. Bizler aramaya devam edeceğiz."

        Galeri
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        Galeri

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