Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta "Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu" düzenlendi

        Muş Alparslan Üniversitesi Varto Gıyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulu tarafından "Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta "Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş Alparslan Üniversitesi Varto Gıyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulu tarafından "Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu" düzenlendi.

        Varto Kaymakamlığının destekleriyle Varto Kültür Merkezi'nde yapılan sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Üniversitenin tanıtım videosunun izlenmesinin ardından konuşan Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız, Varto'da 1946 ve 1966'da iki büyük depremin meydana geldiğini anımsattı.

        Depremlerde büyük acıların yaşandığını ifade eden Ayyıldız, "İlçemiz çevresindeki birçok il ve ilçeye göre kültürel ve sosyal anlamda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle eğitim alanında hatırı sayılır başarılar elde etmiştir. Ortaöğretimde yüzde 89,3 okullaşma oranı ve yüzde 84 kız öğrencilerin okullaşma oranıyla ülke ortalamasının üstündedir. Düzenlenen sempozyumun ilçeye katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

        - "Varto'ya daha fazla katkı sağlayabilmek için gayret göstereceğiz"

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise Varto Meslek Yüksekokulu'nun hizmet binasının ilçede açılmasından sonra çok güzel faaliyetlerin yapıldığını söyledi.

        Gelecek hafta Varto Kaymakamlığının desteğiyle güzel bir tiyatro gösterimi olacağınını ifade eden Alican, şöyle konuştu:

        "Ayrıca üniversitemiz tarafından oluşturulan bir ekip Varto'daki Alparslan-1 Barajı ile alakalı bir proje yürütüyor. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Yüksekokulumuz Varto'da bir yılını bile doldurmamış olmasına rağmen güzel işler yapıyor. Yüksekokulumuz ile önümüzdeki süreçlerde Varto'ya daha fazla katkı sağlayabilmek için gayret göstereceğiz. Bu süreçlerde hepimizin desteğini bekliyorum."

        Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Fuat Yetişsin de sempozyuma destek veren ve katılanlara teşekkür etti.

        Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi verdi, çocukluk dönemlerinin geçtiği Varto'da yaşadığı yıllarını anlattı.

        İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Alper Baba ise Varto depremi ve jeotermal kaynaklarla ilgili sunum yaptı.

        Varto depremini anlatan filmin izletilmesinin ardından sempozyum oturumlarla devam etti.

        Sempozyuma, kurum amirleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Malazgirt'te üniversite öğrencileri, özel öğrencilere yönelik tiyatro oyunu...
        Malazgirt'te üniversite öğrencileri, özel öğrencilere yönelik tiyatro oyunu...
        Muş'ta "özel öğrenciler" farkındalık yürüyüşü yaptı
        Muş'ta "özel öğrenciler" farkındalık yürüyüşü yaptı
        Muş Valisi Çakır, "7. Lale Festivali" kapsamında gençlerle doğa yürüyüşü ya...
        Muş Valisi Çakır, "7. Lale Festivali" kapsamında gençlerle doğa yürüyüşü ya...
        Muş'ta "7. Lale Festivali" düzenlendi
        Muş'ta "7. Lale Festivali" düzenlendi
        Muş'ta, Gazze'deki dramı anlatan "Meryem" oyunu sahnelendi
        Muş'ta, Gazze'deki dramı anlatan "Meryem" oyunu sahnelendi
        Bulanık'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Bulanık'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi