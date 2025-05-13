Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Koruma altına alınan Muş lalesi seri üretimle ekonomiye kazandırılacak

        SABRİ YILDIRIM - Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki akademisyenler, koruma altına aldıkları Muş lalesinin ekim alanının genişletilerek ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koruma altına alınan Muş lalesi seri üretimle ekonomiye kazandırılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SABRİ YILDIRIM - Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki akademisyenler, koruma altına aldıkları Muş lalesinin ekim alanının genişletilerek ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütüyor.

        Üniversitesi bünyesinde kurulan Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli akademisyenler, kentte doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan lalelerin katma değerinin artırılması amacıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda lalelerin yetiştiği alanlardan aldıkları soğanları kampüs yerleşkesinde oluşturdukları bahçeye eken akademisyenler, özenle baktıkları bu soğanların diğerlerine göre daha çok büyüdüğünü ve 3-4 kök verdiğini gözlemledi.

        Aldıkları başarılı sonuçlar sayesinde soğanların ekim alanının genişletilmesine yönelik çalışmalarına devam eden akademisyenler, Muş lalesinin seri üretimini de yaparak çiftçilere yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedefliyor.

        - "Muş lalesine yeni bir çeşit kazandırmak niyetindeyiz"

        Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yenikalaycı, AA muhabirine, 2019 yılından bu yana Muş lalesinin bazı fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesine ve soğan sayısını artırmaya yönelik çalışmalara yoğunlaştıklarını söyledi.

        Merkezde oluşturdukları bahçede ıslah çalışmalarıyla 3-4 soğan veren laleler elde ettiklerini anlatan Yenikalaycı, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl Tohumluk Teşkilat Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne lalenin tescili için müracaat ettik. 2 yıllık bir süreçten sonra bu bitkinin tescil edilmesini bekliyoruz. Muş lalesinde yeni bir çeşit kazandırmak niyetindeyiz. Bu bitkilerin ticarileşmesi ve ekonomik olarak kullanılmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz kente gelir getirecek bir üretim kapısının açılması. Bunun akabinde seri üretimini de yapmayı, belediyelere veya diğer ticari kuruluşlara satarak gelir elde etmeyi umuyoruz. Lale soğanını önümüzdeki yıllarda 30 bin adede çıkaracağız."

        - "Gelecekte burası bir Geofit Üretim Merkezi olabilir"

        Muş Alparslan Üniversitesi'nde daha kapsamlı Lale Soğanı Bahçesi oluşturmayı planladıklarını ifade eden Yenikalaycı, şöyle konuştu:

        "Muş, kışın çok fazla kar yağması ve yıllık yağış miktarıyla soğanlı bitkilerin üretimi bakımından çok uygun bir iklim ve ekolojiye sahip. Lale başta olmak üzere diğer soğanlı bitkiler, çok az bir masrafla kışın da üretilebilecek bitkilerdir. Laleler, serin iklim istiyor. Sıcak bölgelerde çiçeklenme süresi kısa oluyor. Fazla sıcak ve güneşli hava istemiyor. O bakımdan Muş, lale ve soğanlı bitkiler üretimi için çok ideal bir ilimizdir. Gelecekte burası bir Geofit Üretim Merkezi (soğanlı, rizomlu, yumrulu bitki) olabilir. Bu yönden çok büyük avantajlara sahip olduğunu söyleyebilirim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!

        Benzer Haberler

        Muş'ta öğrenciler uygulamalı aşçılık kursunda becerilerini geliştirecek
        Muş'ta öğrenciler uygulamalı aşçılık kursunda becerilerini geliştirecek
        Muş'ta "Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu" düzenlendi
        Muş'ta "Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu" düzenlendi
        Malazgirt'te üniversite öğrencileri, özel öğrencilere yönelik tiyatro oyunu...
        Malazgirt'te üniversite öğrencileri, özel öğrencilere yönelik tiyatro oyunu...
        Muş'ta "özel öğrenciler" farkındalık yürüyüşü yaptı
        Muş'ta "özel öğrenciler" farkındalık yürüyüşü yaptı
        Muş Valisi Çakır, "7. Lale Festivali" kapsamında gençlerle doğa yürüyüşü ya...
        Muş Valisi Çakır, "7. Lale Festivali" kapsamında gençlerle doğa yürüyüşü ya...
        Muş'ta "7. Lale Festivali" düzenlendi
        Muş'ta "7. Lale Festivali" düzenlendi