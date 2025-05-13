Koruma altına alınan Muş lalesi seri üretimle ekonomiye kazandırılacak

SABRİ YILDIRIM - Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki akademisyenler, koruma altına aldıkları Muş lalesinin ekim alanının genişletilerek ekonomiye kazandırılması için çalışma yürütüyor.

Üniversitesi bünyesinde kurulan Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli akademisyenler, kentte doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan lalelerin katma değerinin artırılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda lalelerin yetiştiği alanlardan aldıkları soğanları kampüs yerleşkesinde oluşturdukları bahçeye eken akademisyenler, özenle baktıkları bu soğanların diğerlerine göre daha çok büyüdüğünü ve 3-4 kök verdiğini gözlemledi.

Aldıkları başarılı sonuçlar sayesinde soğanların ekim alanının genişletilmesine yönelik çalışmalarına devam eden akademisyenler, Muş lalesinin seri üretimini de yaparak çiftçilere yeni bir gelir kapısı oluşturmayı hedefliyor.

- "Muş lalesine yeni bir çeşit kazandırmak niyetindeyiz"

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yenikalaycı, AA muhabirine, 2019 yılından bu yana Muş lalesinin bazı fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesine ve soğan sayısını artırmaya yönelik çalışmalara yoğunlaştıklarını söyledi.