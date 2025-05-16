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        Muş'taki yaylalarda konaklayan göçerler süt sağımına başladı

        Havanın ısınmasıyla hayvanlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Muş'a getiren göçerlerin süt sağım mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:17
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        Muş'taki yaylalarda konaklayan göçerler süt sağımına başladı
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        Havanın ısınmasıyla hayvanlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Muş'a getiren göçerlerin süt sağım mesaisi başladı.

        Bir aylık zorlu göç yolculuğunun ardından Şenyayla ve Kozma Dağı yaylalarında konaklayan göçerler, otlattıkları küçükbaş hayvanların sağımını yaptı.

        Göçerler, sezon boyunca elde ettikleri sütten yaptıkları peynir ve tereyağını satarak gelir elde ediyor.

        Mardin'den gelen Abdülhadi Yavuz, AA muhabirine, günler süren yolculuğun ardından Şenyayla'ya ulaştıklarını söyledi.

        Bölgede çadır kurup süt sağımına başladıklarını belirten Yavuz, "Zorlu bir yolculuğun ardından sıcak bölgelerden Muş'un serin yaylalarına geldik. Sezonun ilk sağımına başladık." dedi.

        Yavuz, burada elde ettikleri sütü peynir yaparak mandıraya verdiklerini anlatarak "Şu an kuzular emdiği için günde bir kez koyunları sağıyoruz. Kuzular büyüdükten sonra onları koyunlardan ayırıyoruz. Sonra günde iki kez koyunlarımızı sağmaya başlayacağız. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Yaklaşık 900 koyunum var. Yaylada kurduğumuz çadırlarda yaklaşık 4 ay kalacağız." diye konuştu.

        Diyarbakır'dan Kozma Dağı bölgesine gelen besici Osman Çelik de "Yaklaşık 800 hayvanla geldik. Yolculuk yorucu geçti. Şükür buraya vardık. Yaylada yılın ilk süt sağımına başladık." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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