        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta VEDAŞ ekipleri, kar motoruyla arızaya ulaşarak 10 köye yeniden enerji verdi

        Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, kar motoruyla yaklaşık 6 kilometre giderek 10 köyün enerji nakil hattı arızasını giderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:19 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:19
        Muş'ta VEDAŞ ekipleri, kar motoruyla arızaya ulaşarak 10 köye yeniden enerji verdi
        Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, kar motoruyla yaklaşık 6 kilometre giderek 10 köyün enerji nakil hattı arızasını giderdi.

        Üçevler bölgesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza sonucu 10 köy ile 24 mezra elektriksiz kaldı.

        Kar nedeniyle arızanın bulunduğu kırsal alana gidemeyen VEDAŞ ekipleri, AFAD İl Müdürlüğünden destek istedi.

        AFAD ekipleri, kar motoruyla VEDAŞ personelini ve onarımda kullanılacak malzemeleri arızanın bulunduğu noktaya ulaştırdı.

        Yaklaşık 6 kilometrelik mesafeyi kar motoruyla aşarak Cevizlidere köyü kırsalına giden ekipler, arızayı giderdi.

        VEDAŞ çalışanı Cevat Şahin, basın mensuplarına, bu yıl yaşanan zorlu kış koşulları nedeniyle enerji iletim hatlarında sık sık arızaların meydana geldiğini söyledi.

        Arızaları kısa sürede gidermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Amacımız vatandaşlarımızı enerjisiz bırakmamak. Kırsal bölgede oluşan arızayı gidermek için bölgeye ekiplerimizle ulaştık ancak yolların kapalı olması nedeniyle ilerleyemedik. Bunun üzerine AFAD ekiplerinden destek aldık. Kar motoru sayesinde arızanın bulunduğu noktaya ulaştık ve gerekli onarımı gerçekleştirdik. Kar motoru olmasaydı hem malzeme taşımak hem de arızaya ulaşmak çok zor olacaktı. AFAD ekipleri bu süreçte bize destek sağladı. Zorlu şartlara rağmen arızayı gidererek köylere yeniden enerji vermeyi başardık. Vatandaşlarımıza yeniden enerji sağlayabildiğimiz için mutluyuz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

