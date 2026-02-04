Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Kar yağışı nedeniyle kapatılan Muş-Kulp kara yolu ulaşıma açıldı

        Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 2 gün önce kapatılan, Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı yol açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:43 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:43
        Kar yağışı nedeniyle kapatılan Muş-Kulp kara yolu ulaşıma açıldı
        Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 2 gün önce kapatılan, Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı yol açıldı.

        Kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 gün önce kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Muş-Kulp yolunda çalışma yürüttü.

        Zorlu bölgede yapılan çalışma sonucu, yol araçların geçişine açıldı.

