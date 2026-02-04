Kar yağışı nedeniyle kapatılan Muş-Kulp kara yolu ulaşıma açıldı
Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 2 gün önce kapatılan, Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı yol açıldı.
Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 2 gün önce kapatılan, Muş ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı yol açıldı.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 2 gün önce kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Muş-Kulp yolunda çalışma yürüttü.
Zorlu bölgede yapılan çalışma sonucu, yol araçların geçişine açıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.