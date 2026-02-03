Habertürk
Habertürk
        Muş Haberleri

        Muş'ta yükümlüler, yarıyıl tatilinde 6 okulun bakım ve onarımını yaptı

        Muş'ta yükümlüler, yarıyıl tatilinde 6 okulda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaparak eğitime hazır hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 20:14 Güncelleme: 03.02.2026 - 20:14
        Muş'ta yükümlüler, yarıyıl tatilinde 6 okulun bakım ve onarımını yaptı
        Muş'ta yükümlüler, yarıyıl tatilinde 6 okulda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaparak eğitime hazır hale getirdi.

        Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma" yükümlülüğü bulunan kişilerce yarıyıl tatilinde il genelindeki 6 okulda temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

        Okullardaki derslikler, koridorlar ve ortak kullanım alanları yükümlüler tarafından detaylı şekilde temizlenerek ikinci döneme hazırlandı.


        Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde ilerleyen dönemlerde de eğitim ortamlarını iyileştirme çalışmaları devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

