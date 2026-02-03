Muş'ta kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 50 kişi, ekiplerce kurtarıldı.



Merkeze bağlı Bostankent grup köy yolunda, yaklaşık 50 kişinin bulunduğu araçlar bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi.



Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak araçların ilerlemesini sağladı.



İş makinesi operatörü Mahsum Yıldız, kardan dolayı yolda kalanların kurtarılması için çalışma başlattıklarını belirtti.





Yıldız, "Yolu açarak araçların geçmesini sağladık. Bölgede çalışmalarımız sürecek." dedi.

