Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Muş'un Korkut ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya buğday ve ot bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:14 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Korkut ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya buğday ve ot bırakıldı.

        Kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede yaban hayatının korunması için çalışmalar sürüyor.

        Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz ve Belediye Başkanı Haşim Arık, ekiplerin çalışmasına katılarak, kırsal alanda kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için buğday ve ot bıraktı.

        Kaymakam Ayaz, yaptığı açıklamada, ilçede kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

        Doğadaki canlıların yok sayılamayacağını belirten Ayaz, "Yoğun kar nedeniyle doğadaki canlılar yiyecek bulmakta büyük zorluk çekiyor. Doğaya yem bırakarak bir nebze olsun yaban hayatına katkı sağlamaya çalıştık. Bu sosyal sorumluluk ve yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Bu faaliyetlerin yaygınlaşmasını diliyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Arık ise vatandaşa hizmet etmenin yanında yaban hayvanlarının korunmasına da önem verdiklerini ifade etti.

        Dağlarda hiçbir canlının aç kalmaması için ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını dile getiren Arık, "Kuşlarımızı, tilkilerimizi ve kurtlarımızı aç bırakmamak için tüm çabamızı ortaya koyduk. Bu çalışmalarımız devam edecek. Belediye olarak bu çalışmalarla hem yaban hayvanlarının şehre inmesini engelleyeceğiz hem de onlara sahip çıkacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Muş'ta yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
        Muş'ta yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
        Muş'ta 45 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Muş'ta 45 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Muş'ta iki firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta iki firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta okul çevrelerinde güvenlik uygulaması
        Muş'ta okul çevrelerinde güvenlik uygulaması
        Muş'ta 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı
        Muş'ta 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı
        Muş'ta 45 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Muş'ta 45 kilo kaçak tütün ele geçirildi