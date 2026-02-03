Habertürk
Habertürk
        Muş'ta 45 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Muş'ta jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 45 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Giriş: 03.02.2026 - 08:49 Güncelleme: 03.02.2026 - 08:49
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzeltepe köyünde bir kişinin aracında kaçak tütün olduğu bilgisine ulaştı.

        Araçta yapılan aramada 45 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

