        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:46 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:46
        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Anne Ayten Koçhan, basın mensuplarına, çocuğundan 10 yıldır haber alamadığını söyledi.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Koçhan, "Bu fırsat bir daha elinize geçmez. Gelin teslim olun. Nereye kadar saklanacaksınız? Nereye kadar kaçacaksınız? Bu bizim davamız değil oğlum. Yeter artık, baban ve ben rahatsızız. Bizi düşünüyorsan gel. Yeter oğlum evlat hasretiyle yandık. Kar, kış demeden buraya geliyoruz." diye konuştu.


        Anne Şahinaz Özcan da yıllardır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Böyle bir fırsatı bir daha göremezsiniz. Kar, kış demeden sizi bekliyoruz. Bu bizim davamız değil. Bu Kürt davası değil." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

