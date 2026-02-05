Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş Valisi Çakır, Hasköy Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

        Muş Valisi Avni Çakır, hizmete yeni açılan 52 yataklı Hasköy Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:17 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır, Hasköy Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, hizmete yeni açılan 52 yataklı Hasköy Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.


        Başhekim Dr. Hidaye Burcu Özçelik'ten hastane ve hizmetlerle ilgili bilgi alan Çakır, servisleri gezdi, hastalarla sohbet etti.


        Çakır, basın mesnuplarına, ilçe halkının beklentisini karşılayabilecek önemli bir yatırımın yapıldığını söyledi.


        Hastanenin hayırlı olmasını dileyen Çakır, "Buradaki diyaliz ünitemiz devreye girince Muş'un da yükünü almış oldu. Diş ünitemizdeki doktorlarımız da vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığı anlamında hizmetlerini karşılıyor. Hastane, kapasitesiyle temizliğiyle ve buradaki çalışanların güler yüzüyle vatandaşlarımızın beğenisini aldı." dedi.


        Yeni hastanelerin hizmete alınmasıyla vatandaşlara birinci sınıf sağlık hizmeti verdiklerini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:


        "Sağlık, her bir ferdin, her bir ailenin ve her bir hanenin mutlaka işinin düştüğü en öncelikli kurumların başında geliyor. Bu konudaki imkanlarınız ve hizmetleriniz vatandaşlara büyük güven ve huzur veriyor. Yapılan hastaneler fiziki ve teknik bakımından donanımlı. Sağlık anlamında da vatandaşlarımızdaki memnuniyet çıtası her geçen gün yukarı çıkıyor. Biz de bu anlamda çıtayı her geçen gün yukarıya doğru taşıyoruz."


        İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ise "İlçemizde güzel bir hastane inşa edildi. Özellikle diyaliz hastalarının hizmet almaya başlamasıyla hastalar artık Muş merkeze gitmekten kurtuldular. Hastaların memnuniyetini gözlemlemek bizi mutlu etti." diye konuştu.


        Diyaliz hastası Zeynel Yavuz da "Diyaliz için daha önce Muş'a gidiyordum. Haftanın 3 günü servis köyden alarak buraya getiriyor. Burada diyaliz ünitesine girmeye başladım. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.


        Vali Çakır'a, Hasköy Kaymakamı İsmail Güney ve Muş Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Dr. Ayşe Rumeysa Doğruyol eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Muş'ta VEDAŞ ekipleri, kar motoruyla arızaya ulaşarak 10 köye yeniden enerj...
        Muş'ta VEDAŞ ekipleri, kar motoruyla arızaya ulaşarak 10 köye yeniden enerj...
        Muş'ta kar motorlu müdahale: 10 köy ve 24 mezraya yeniden enerji verildi
        Muş'ta kar motorlu müdahale: 10 köy ve 24 mezraya yeniden enerji verildi
        Muş-Kulp karayolu yeniden ulaşıma açıldı
        Muş-Kulp karayolu yeniden ulaşıma açıldı
        Kar yağışı nedeniyle kapatılan Muş-Kulp kara yolu ulaşıma açıldı
        Kar yağışı nedeniyle kapatılan Muş-Kulp kara yolu ulaşıma açıldı
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta yükümlüler, yarıyıl tatilinde 6 okulun bakım ve onarımını yaptı
        Muş'ta yükümlüler, yarıyıl tatilinde 6 okulun bakım ve onarımını yaptı